俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは5月3日、自身のInstagramを更新。真っ赤なロングドレス姿を披露しました。【写真】本田望結、真っ赤なドレス姿「ほんと大人の美しさですね」本田さんは「真っ赤なドレス」とつづり、6枚の写真を投稿。ダークトーンのストレートロングヘアにほっそりとしたウエストなどボディラインが際立つ赤いロングドレス姿を披露しています。この投稿にコメントでは「可愛くて大人な雰囲気で素敵」