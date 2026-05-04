国産マグロの刺身をお目当てに多くの人が訪れました。山口県周南市の道の駅「ソレーネ周南」で4日、マグロの解体ショーが行われました。マグロの解体ショーは県の内外から多くの人が訪れるゴールデンウイークの目玉イベントとして行われました。用意されたのは体長およそ175センチ、体重75.5キロの長崎県産の養殖クロマグロです。刃渡り50センチ以上の長い包丁を使って捌きますが肉厚なマグロとあっ