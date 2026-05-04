ゴールデンウイークも終盤に向かいます。山口県防府市では恒例の「こいわたし」が行われ佐波川の上をこいのぼりが泳ぎました。（子ども）「こいのぼりがんばれー」『佐波川こいわたし』は防府市を訪れる人を増やし交流の場を持ってもらおうと、地元の有志が7年前からゴールデンウイークにあわせて行っています。こいのぼりは、地元の人などから寄せられたものです。3本のロープが佐波川をまた