4日は「みどりの日」です。山口市の徳地では自然とふれあうことができるイベントが開かれました。山口徳地青少年自然の家で開かれた「森フェス」。自然に触れあうきっかけにしてほしいと2016年から開かれていて、体を動かして遊ぶコーナーや木の実などをつかって工作するコーナーなど約60のブースがならびました。ツリークライミングはハーネスをつけてロープを使い、木を登って