閉山期間中の富士山で滑落です。3日、「富士山9合目付近で男性が滑落した」と友人から警察に通報がありました。滑落した中国籍の男性（23）は、通報した友人とは別の友人と富士宮口の9合目付近に座って休憩していた際、体勢を崩して数百メートル滑落したということです。一緒にいた友人は滑落しなかったものの、そのまま一人で下山したため、男性は別の友人に連絡を取り警察に通報しました。男性は自力で5合目まで下山し、救急車で