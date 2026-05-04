◇パ・リーグソフトバンク―西武（2026年5月4日ベルーナD）ソフトバンクの徐若熙投手（25）が2戦連続の大乱調で大量失点でKOされた。初回、移籍後最速の156キロをマークするなど簡単に2死を取ったが、渡部に中前打を浴びるとネビンに先制2ランを被弾。2死からの6連打で計4点を失った。さらに2回にもネビンに2打席連続アーチを許した。3回も立ち直ることができず3安打で1点を追加された。4回を投げて14安打7失点で交代