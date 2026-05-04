お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が4日、自身のXを更新。前夜に投稿した「Z世代」に関する私見投稿についての真意を説明した。クロちゃんは3日夜の更新で「Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね。嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と記し、反響を呼んだ。Z世代とは、1990年代半ばから2010年代初めごろに生まれた人たちを指すとされ、スマートフォンやSNSが普通に存在