元SKE48の松井珠理奈（29）が4日、Xを更新。3日に56歳で亡くなった東海テレビの情報番組「スイッチ！」で共演、お天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんを追悼した。松井は「スイッチ！で何度もお世話になった吉田ジョージさん。夫婦で出演させていただいた際にも明るく声をかけてくださいました。お渡ししたカレンダーも自宅に飾ってくださったり、人の気持ちを大切にしてくださると