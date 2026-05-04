ボートレース尼崎の「第５８回報知金杯争奪六甲賞競走」は４日、開幕した。南彩寧（２３＝兵庫）は１Ｒ、５コースから４着。「あれは下手くそすぎ。自分の技量不足。でも足は変わらずいいので、そのまま行きます。直線とかはバランス良さそう」と猛省する一方で機力には不満はない。今節のエンジン２６号機とボート６６番は、前節参戦した時と同じ組み合わせだ。「本当にビックリ、すごい確率。周りの人も驚いていた。一緒