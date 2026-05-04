ボートレース宮島の「第５５回サンケイスポーツ若葉賞」は４日、準優勝戦が行われた。新田泰章（３９＝広島）は５号艇の１２Ｒ、亀本勇樹のカド攻めを見定め、差してバック内側を伸ばすが、２Ｍで山口剛の驚異的なターンに捕まり２着での優出となった。「（山口は）ターンがうますぎるし、すごすぎる」と苦笑い。６号艇で臨む優勝戦は「普通の足だけど、それでは面白くないのでいろいろやってみます」と策を練り、師匠でもあ