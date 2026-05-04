ボートレース徳山の「ニッカン・コム杯争奪戦」が５日、開幕する。高倉和士（３４＝福岡）が好リズムで参戦だ。前走の芦屋で今年５回目となる優出。準Ｖに終わったが「チャンスはあったけど、仕方がない」と切り替える。当地はデビュー初優勝、近況も２０２２年１１月のＶから４節連続優出中と好実績を残す。「広くて乗りやすいし、いつもいいのを引いている。育ててもらった芦屋の次に好きな水面。５連続優出目指して頑張る」