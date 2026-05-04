柔道の全日本合宿が４日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで公開された。女子５２キロ級で世界女王の阿部詩（パーク２４）が取材に応じ「ロス（五輪）を想定しながら、ポイントを重ねたり有効など全てを意識して勝てる大会にしたい」と、代表に内定している世界選手権（１０月、バクー）に向けて意気込みを語った。６月以降、２８年ロス五輪につながるポイントレースが始まる。２回戦敗退だった２４年パリ五輪は、