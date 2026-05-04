柔道男子６６キロ級で五輪２連覇の阿部一二三（パーク２４）が?モンスター?から多くの学びを得ている。阿部は２日に行われたボクシング４団体統一スーパーバンタム級のタイトルマッチを現地で観戦。井上尚弥（大橋）と中谷潤人（Ｍ・Ｔ）による死闘を通じ「あの２人もボクシング界の頂点で戦っていて、（丸山）城志郎くんと僕も生きるか死ぬかの戦いをした部分で、すごく刺激をもらえた。お互いのことを知っているので、僕自身