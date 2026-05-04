◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）広島・大瀬良大地投手が２回１／３を８安打６失点で２敗目を喫した。初回に坂倉の満塁弾で４点の援護をもらいながら、２回に一挙４失点で同点。３回にも先頭の度会への四球から崩れ、６点目を失ったところで降板した。「あんなに最高の流れと勢いを作ってくれたのに。壊してしまって、すごくふがいない」と謝罪。「走者を出して、甘いコースにいって。三振と取りにいっ