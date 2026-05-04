柔道女子５２キロ級の世界王者・阿部詩（パーク２４）が五輪金メダルへの思いを熱く語った。２０２１年東京五輪で金メダルを獲得するも、２４年パリ五輪はまさかの２回戦敗退。２８年ロサンゼルス五輪での頂点取りを目指す詩は、４日に都内で取材に応じ「本当に金メダルだけを目指して突っ走りたい。本当に何が何でも取りに行きたい。何事にも自分に負けず頑張りたい」と意欲を口にした。詩は１０代からシニア国際大会で活躍