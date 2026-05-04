ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡嘉敷勝男＆竹原慎二＆畑山隆則ぶっちゃけチャンネル」が４日、更新。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥に敗れた中谷潤人の今後について語った。畑山隆則氏は「中谷は戦い方がうまくて。（距離が）遠いから、やっぱり（井上の）パンチが届かない。井上チャンピオンでもあるんだなって」と評価した。渡嘉敷勝男氏は「まだ将来あるから、彼は。まだまだ伸びる。もしかした