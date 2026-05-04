◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）シンザン記念勝ち馬のサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、前走のチャーチルダウンズＣで１番人気に推されるも１２着。道中で他馬に囲まれた際に折り合いを欠き、雨で渋った馬場も影響した結果で力負けとは言えない。レース後は打撲で右前脚に腫れも出たが、大きな影響はなく調整を続けている。１週前追い切りは３
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