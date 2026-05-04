【モデルプレス＝2026/05/04】テレビ朝日の久保田直子アナウンサーが5月4日、自身のInstagramを更新。療養していたマツコ・デラックスが、5月8日放送より同局系バラエティー番組「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（毎週金曜よる8時〜）に復帰することを報告した。【写真】マツコ「芸能界で1番私にキャラが似ている」急遽代役務めた人物◆マツコ・デラックス「かりそめ天国」復帰久保田アナが進行を務め、マツコと有吉弘行がレギュラー