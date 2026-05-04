東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀、九州北部の5日の天気をお伝えします。【ゴールデンウィーク終盤の天気・気温】ゴールデンウィーク終盤は、各地ともよく晴れそうです。朝は平年よりも気温が低くなりますが、日中の最高気温は25℃に達する所もあり、昼間は汗ばむ陽気となるでしょう。気温差が大きくなるので服装でうまく調節してお過ごしください。【週間予報】連休明けの