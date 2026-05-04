秋田朝日放送 秋田がどのようにして今の地形になったのか。化石や鉱石から大地の不思議をひもとく展示が秋田市の県立博物館で開かれています。 湯沢市で見つかったナウマンゾウの歯の化石や体長５ｍ、「史上最大のサメ」とも言われる１５００万年前に生息していたカルカロドン・メガロドンの化石。県立博物館の企画展「秋田の大地と成り立ち」には動物から植物まで３００以上の化石が展示されています。秋田で見つかった