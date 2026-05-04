秋田朝日放送 ４日大館市では、秋田犬を審査する全国大会が開かれ、各地からこの日のために育てられた秋田犬が集まりました。 １５３回目を迎える秋田犬保存会本部展が、大館市の桂城公園で４日行われ、北は北海道、南は九州、さらにはアメリカからもたくさんの秋田犬が集まりました。今年は、１８１頭の秋田犬が審査されました。毛の状態、しっぽの巻き方に加え、歯並びや審査中の態度など「秋田犬標準」と呼ばれる保存