秋田朝日放送 中東情勢の緊迫が長引く中、北秋田市では市が指定するごみ袋が品薄となっていて、ごみ出しルールの変更を余儀なくされています。 秋田県北秋田市米内沢の「エーコープもりよし」です。いま北秋田市内の各店舗で影響が出ているのが…。 緊迫する中東情勢の影響でプラスチック製品の原料となるナフサが不足し、ごみ袋が不足する事態になっています。こちらの店舗では買い物客へ協力を呼び