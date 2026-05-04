秋田朝日放送 北秋田市の米内沢（よないざわ）駅で廃線になった線路を掘り起こす少し変わったイベントが開かれました。 日本で初めてとなる参加型のプロジェクト、米内沢駅ほじくり隊を企画したのは、秋田内陸縦貫鉄道です。県内外から１２人が集まりました。現在は廃線になっているこの線路は４０年以上前の旧国鉄時代、秋田スギなどの木材を東京や大阪まで運ぶのに使われていました。全長およそ３００ｍの線路を掘り起