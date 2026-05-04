秋田朝日放送 今年のゴールデンウィークも後半に突入です。屋内でも楽しめるイベントが家族連れでにぎわいました。 ４日は風が強まりお出かけにはあいにくの天気となりましたが、ゴールデンウィークイベントが開かれている能代エナジアムパークには子どもたちの元気な声が響きました。このイベントは東北電力が地域の人に楽しんでもらおうと毎年開いていて、今年は屋内外にふわふわ遊具が