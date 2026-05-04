県内ではクマの目撃が相次いでいます。3日は安曇野市で、4日は諏訪郡原村で、クマが捕獲されていて、これからの時季クマへの注意が特に必要になります。3日、安曇野市で撮影されたクマ。民家に居座り食べ物を探していました。現場は、JR大糸線安曇追分駅から西に1.1キロほどの住宅が点在する田園地帯。クマは、体長およそ1メートルの成獣で、午後2時半ごろ、麻酔銃を使い捕獲されその後、駆除されました。クマの捕獲は4日も