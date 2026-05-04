ドル買い優勢、イランがホルムズ海峡に新たな「管理区域」を設定との報道＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが優勢になっている。イランがホルムズ海峡に新たな「管理区域」を設定とタスニム通信が報じたことを受けて、中東での緊張が高まっている。NY原油先物はロンドン朝方の100ドル前後から足元では107ドル台乗せへと上伸している。米10年債利回りは4.39％台から4.41％台に上昇。為替市場では有事のドル買いの反応が