下伊那郡阿智村にある満蒙開拓平和記念館では4日、来館者が水ギョーザを作りました。作り方を教えたのは旧満州から帰国した人やその家族。家庭の味を通じて満蒙開拓を知るきっかけも作りました。「だんだんゆっくりね。力少しいれて」一生懸命こねているのはギョーザの皮。皮から作ります。水ギョーザは旧満州国があった中国東北部ではよく食べられるといいます。旧満州から帰国した人やその家族から作り方を教