吉林省長春市にある北書房・新華歴史書店で書籍を選ぶ市民。（４月２０日撮影、長春＝新華社記者／許暢）【新華社長春5月4日】中国吉林省長春市の中軸線・人民大街に位置する北書房・新華歴史書店の建物は、市級文物保護単位（重要文化財）として知られている。吉林省新華書店集団は2025年、「元の歴史的外観を可能な限り保持する」という原則に基づき、改修を実施。浅黄色の外壁やアーチ型の窓など古風で素朴な特徴を残しながら