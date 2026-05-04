◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2026年5月4日ベルーナドーム）西武のタイラー・ネビン内野手（28）が来日初となる2打席連発で大量リードの口火を切った。0―0の1回2死一塁でソフトバンク先発の徐若熙（シュー・ルオシー）の140キロスライダーを捉え、豪快なスイングから左翼席に先制2号2ラン。4―0の2回2死一塁には、徐若熙の136キロチェンジアップを軽々と左翼席に運んだ。来日2年目の主砲は1日に左脇腹の違和感