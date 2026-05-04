警察車両の赤色灯4日午後1時45分ごろ、群馬県渋川市伊香保町伊香保の県道で「男性警察官がひき逃げされたようだ」と通行人の男性から119番があった。路上に渋川署地域課の男性巡査部長（46）が倒れており、病院に搬送された。けがの程度は不明だが、搬送時に意識はあったという。渋川署はひき逃げ事件とみて捜査している。現場は片側1車線の直線道路で、伊香保温泉の温泉街から北に約1キロ離れた地域。巡査部長は1人で交通違反