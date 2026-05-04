高市総理は5月4日、オーストラリア･アルバニージー首相との会談で経済安全保障に関する協力を推進するための指針となる共同宣言を発表しました。【写真で見る】ベトナム〜オーストラリア高市総理の外遊の様子その後、高市総理が記者団の取材に応じました。中東情勢の緊迫化が地域に大きな影響を及ぼすなか、オーストラリアとの連携強化について「大きな成果であったと考えております」などと話しました。コメントの全文を公開し