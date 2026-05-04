好成績は良好なコンディションを維持した結果 5月2日、3日にスカイホール豊田で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン」のB1リーグ第36節が行われ、シーホース三河は越谷アルファーズをホームに迎えた。CS（チャンピオンシップ）のホーム開催がかかる最終節。三河はGAME１を83-75で勝利し、8年ぶりとなるCSクォーターファイナルのホーム開