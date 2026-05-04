タレントの山口もえ（48）が4日、インスタグラムのストーリーズを更新。3日に56歳で亡くなった東海テレビの情報番組「スイッチ！」で共演、お天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんを追悼した。山口は「吉田ジョージさんまだ信じられません...言葉になりません」と思いをつづり、「スイッチ！」のスタジオでのオフショットを公開し、「今は安らかにどうか安らかにお眠りくださ