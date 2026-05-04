最大で12連休となる、ことしのゴールデンウイーク。県内は多くの帰省客や観光客でにぎわいを見せています。祖父母との再会を待ち望む子どもたちに大人の階段をのぼる二十歳など、連休前半をふりかえります。5月2日のJR新潟駅。東京方面からの新幹線が到着すると大きな荷物を持った人たちの姿が・・東京から佐渡に帰省「おばあちゃんちに来ました。たけのこ採りに行くので楽しみです」帰省ラッシュは、2日にピー