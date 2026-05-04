ドラゴンズは5月4日デーゲームでタイガースと対戦。ドラフト1位ルーキーがプロ初勝利です！ 【写真を見る】ドラゴンズ ドラフト1位ルーキー中西聖輝投手（22）初勝利 細川選手･石伊選手がホームランで強力援護 登板3試合目で達成 首位阪神との3連戦、最初の試合を任されたのはドラフト1位ルーキー中西聖輝投手（22）。立ち上がり、阪神打線につかりますが、その後