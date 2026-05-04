サンフレッチェ広島が、1993年のJリーグ開幕から現在に至るまでのクラブ史を多彩な形で収めた『サンフレッチェ広島 トレジャーブック』を販売することになり、申し込みを受け付けている。これはトレジャー(お宝)という名前が示すように、サンフレッチェへの思いが詰まった『お宝』アイテムを一つの箱に収めたもの。フォトブックはゴールの瞬間や試合後の表情など貴重な写真で構成されており、単行本はクラブ史を「強化」「育成