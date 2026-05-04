日本サッカー協会(JFA)は4日、26-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)およびAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の出場枠の増加が、同日にアジアサッカー連盟(AFC)より通知があったことを発表した。日本は本戦出場枠「3」、プレーオフ出場枠「2」の獲得が正式に決定。それに伴い、ノミネーション方法が決定したことを発表した。AFCは4月中旬、来季以降のACLEでは出場チーム数を現行の「東西12チームずつ、計24チー