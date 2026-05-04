名古屋グランパスは4日、JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、浦和レッズのU-21チーム兼ユースコーチの興梠慎三氏を、名古屋トップチームに受け入れることになったと発表した。興梠氏は05年から12年まで鹿島、13年から21年まで浦和でプレー。22年に札幌に期限付き移籍し、23年に浦和に復帰すると、24年限りで現役を引退していた。現在、名古屋を率いるペトロヴィッチ監督からは、13年〜17年まで浦和、22年に