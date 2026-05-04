―「レアアース」「宇宙開発」「ペロブスカイト太陽電池」の有望株をセレクト― 米国・イスラエルがイランに軍事攻撃を仕掛け、春先からマーケットは大きく揺れた。中東情勢の混乱とそれに伴うエネルギー不安が重荷となり、いまだ先行き不透明な状況は続く。しかし、こうしたなかでも投資マネーはしたたかであり、成長ストーリーの描きやすい銘柄には物色の矛先が向かう。直近