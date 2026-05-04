(岡本善久アナウンサー)「鹿児島市の平川動物公園です。オープンしてもう1時間半以上たっているんですが、ご覧ください。大行列が出来ています。どこまで続いているんでしょうか？あそこが最後尾ですね。多くの人が訪れています」平川動物公園には開園から1時間半以上たっても列ができました。園では混雑を見込んで開園時間を30分前倒し。平川動物公園の隣、錦江湾公園側に臨時ゲートを設けて対応しています。