ゴールデンウィーク、山口県内各地多くの人で賑わっていますが4日は風の強い日となりました。岩国市の観光地では強風の影響でサクラの木が倒れました。ケガをした人はいませんでした。前日の雨から一転、晴天に恵まれた岩国市。錦帯橋周辺の吉香公園では強風の影響で花菖蒲園のすぐそばにあるサクラの木が根元から折れていました。公園を管理する職員によると4日午後2時ごろに倒れているのを確認したということです。