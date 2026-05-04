バスケットボールB2西地区4位・鹿児島レブナイズと西地区優勝・神戸ストークスのプレーオフ準々決勝は3日間行われました。鹿児島市城山町のレブナイズ事務所で行われたパブリックビューイングには延べ700人が集まり、アウェーで戦う選手たちに熱いエールを送りました。（レブナイズブースター）「GO！GO！レブナイズ！」先に2勝したチームが次に進むことができますが