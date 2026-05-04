山口県長門市湊地区でイベントが開かれ会場はキッチンカーのグルメの販売や女尻相撲などでにぎわいました。長門市の湊魚市場で行われたみなとでフリーマーケット。通称「みなとマ」。強風の影響でフリーマーケットの一部は中止となったものの、家具やキッチンカーのグルメの販売などが行われました。イベントの目玉にもなっている女尻相撲には、県内各地から32人が参加し白熱した戦いが繰り広