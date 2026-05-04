高校年代最高峰のプレミアリーグに参戦する神村学園は、京都の東山高校と対戦しました。白星発進から3試合連続で引き分けに終わっている神村学園は前半19分、児玉が左足を振り抜きますが、惜しくも枠の右。その5分後には、奥田のスルーパスに反応した花城が裏に抜けてシュート！これもまた枠を外れます。前半のシュート数は神村が6本、東山は5本。ピンチとチャンスを繰り返しますが、神村は守護神