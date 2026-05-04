ゴールデンウィークは後半戦。各地で2026年一番の強風に見舞われ、倒木や交通の影響も相次ぎました。一方、東京都内では気温が上昇。今年初めて30度超えの真夏日となりました。午前11時過ぎの千葉県成田空港。強風で機体が大きく左右に揺れる中、着陸態勢に入る航空機。ヒヤッとする場面や、着陸を断念し再び上昇する航空機の姿も。ゴールデンウィーク後半、関東など各地で強風が吹き荒れ、「5月の嵐」の中でスタート。一方、東京