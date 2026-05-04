フリーアナウンサーの長野美郷（39）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。東海テレビの情報番組「スイッチ！」で共演する、同局の浦口史帆アナウンサーが今月から産休に入る前に、一緒に撮影した写真を公開した。長野は、浦口アナの大きくなったおなかに、両手をそっと添えて、そろって笑顔を見せた。写真とともに投稿した文章では「5月から産休に入られる浦口アナといつも止まらずお喋りしてしまうんですそして元気なベ