5月1日、タレントで歌手の清水ミチコがYouTubeで “新曲” を披露した。「清水さんが披露したのは、イラン攻撃などで世界的に波紋を広げるトランプ大統領の言動を皮肉る2分ほどの曲。動画のタイトルは『ホルムズ海峡冬景色 清⽔ミチコのHAPPY PARADISE 千秋楽 沖縄公演より』で、自身のツアーで披露した楽曲の様子です。清水さんはこの動画で、石川さゆりさんの名曲『津軽海峡・冬景色』の替え歌を披露し、トラ