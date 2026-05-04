◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）シリーズ戦の第２戦決勝が富士スピードウェイで行われた。＊＊＊ＧＴ５００クラスは４連覇を狙う３６号車の「ａｕトムスＧＲスープラ」（山下健太、坪井翔組）が圧巻の走りで開幕２連勝。ＧＴ３００は５６号車の「リアライズ日産メカニックチャレンジＧＴ―Ｒ」（ジ