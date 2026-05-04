４７都道府県の地元民が“本気で誇りたいアスリートＮｏ．１”を選ぶ日本テレビ系特番「県民スポーツ栄誉賞」（午後７時）が、４日に放送され、山口県の１位に五輪卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さんが輝いた。石川さんはＶＴＲ出演。１位のトロフィーを受け取り、「小学生のメガネの時から応援してもらって、今も山口に帰ると『おかえり』ってみなさんにすごく言ってもらえるし、飛行機に乗って帰る時は『いってらっ