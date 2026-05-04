俳優の柴俊夫と妻で女優の真野響子が、４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、娘の柴本幸について語った。柴が「とてもいい子に育ったと思います。ありがとう」と妻に語りかけると、真野は「育てやすい子だったから、ラクだったんですけど。全部あなたに似てるわよ、そっくり。２人いるみたいです」と父親似だと明かした。幸は公式サイトのプロフィルによると、慶大文学部人間科学学科卒業。